O balanço do OE 2021 que interessa à esquerda: 34 medidas cumpridas, 39 em curso

As primeira reuniões com os partidos que ajudaram a viabilizar o Orçamento deste ano já se realizaram. A conversa tem sido sobre o que está feito e o que continua por fazer do OE 2021.

O Governo e os partidos que contribuíram para a viabilização do Orçamento do Estado (OE) para 2021 ainda não se sentaram para negociar o OE que aí vem, mas, para início de conversa, já andam a fazer contas ao que está cumprido e o que falta cumprir do orçamento em vigor. Da lista actualizada pelo Governo a 13 de Junho com as medidas que condicionam as negociações constam 34 já cumpridas e 39 em curso.