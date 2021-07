“Nunca tinha visto uma festa tão grande”: na Islândia, o novo normal já é o antigo normal

Na Islândia, há quem já nem se lembre que, ainda há pouco tempo, tinha de levar uma máscara para todo o lado. Lembram-se, sim, quando os turistas, estupefactos, perguntam se as que trouxeram na mala são inúteis. É o caso de Ana Costa, Cátia Ferreira e Amélia Fortunato, três portuguesas a viver em Freysnes, Reiquiavique e Laugarvatn, respectivamente.

Em comum têm, além de estarem a viver uma realidade pós-covid-19 (com direito a ruas e bares cheios), o facto de terem emigrado para a Islândia por aquilo que seria um curto período de tempo e terem acabado por alongar a estadia indefinidamente. Ana chegou em 2017, Cátia em 2018 e Amélia em Setembro de 2020, já em plena pandemia.

“Em Portugal as coisas não estavam bem e aqui estavam um pouco melhores. Quando cheguei [os islandeses] nem estavam a usar máscaras em lado nenhum. Depois piorou um bocadinho e usamos máscaras só em locais fechados. Entretanto já não há restrições”, resume a lisboeta de 27 anos, agora a trabalhar num spa. E quando diz “não há restrições”, quer dizer isso mesmo. Literalmente. O país já não tem qualquer medida de combate à covid-19.

Foto Amélia Fortunato, 27 anos. DR

“Voltamos ao que era Janeiro ou Fevereiro do ano passado”, sublinha Cátia, 30 anos, natural de Viseu. Não é obrigatória a utilização de máscaras em nenhum contexto, não há limite de pessoas nos restaurantes, nos cafés ou nos bares, não há hora de ir para casa. “É um alívio, é espectacular”, afiança Amélia.

As medidas restritivas caíram a 26 de Junho, tempo suficiente para Ana quase se ter esquecido que uma pandemia continua a assolar o mundo. A trabalhar como recepcionista num hotel, a vimaranense de 27 anos lembrou-se da covid-19 na semana passada, quando um grupo de turistas, ao fazer check-in, se mostrou surpreendido por não haver máscaras ou necessidade de cumprir distanciamento social: “Já estamos há cerca de mês e meio sem usar máscaras, sem distanciamento. Para eles foi um choque e eu nem me tinha apercebido.”

As regras foram sendo aliviadas gradualmente, com passos para a frente e para trás, à semelhança do que tem acontecido em Portugal. Ainda que, por lá, a gestão da pandemia tenha sido algo diferente — e, na verdade, exemplar. Em Março de 2020, era o país que mais testava à covid-19, o que, aliado ao facto de ter uma população abaixo dos 400 mil habitantes, permitiu que a infecção não ultrapassasse os seis mil casos e as 30 mortes.

Foto Cátia Ferreira, 30 anos. DR

Por isso mesmo, “as pessoas na Islândia nunca tiveram muito receio, passou um bocadinho ao lado”, conta Amélia. “Rapidamente me adaptei ao estilo deles e deixei de ter o comportamento de cumprimentar com o cotovelo, por exemplo. Aqui sempre vi abraços entre amigos.”

A gestão foi feita à base da “tentativa-erro”, assegura Cátia. “A Islândia, como está um bocadinho isolada, não foi logo atacada (em Março de 2020).” Quando surgiam muitos casos, implementavam, por exemplo, o teletrabalho. Quando o número de casos descia, os islandeses voltavam ao escritório. “No geral, e depois, quando se começou a conhecer melhor a doença e como se conseguiria prevenir a propagação da mesma, o Governo criou restrições que as pessoas conseguiram de facto respeitar”, atira.

O turismo, área em que trabalha, foi o sector mais afectado — e chegou a custar o emprego a Ana, entretanto recuperado. Mas está de volta em força, sendo que quem visita o país tem apenas de apresentar o certificado de vacinação ou, caso ainda não o tenha, apresentar um teste PCR negativo. Depois, os turistas devem cumprir quarentena de cinco dias num hotel pago pelo Estado e, após esse período, realizar outro PCR.

Foto Ana Costa, 27 anos. DR

Depois disso, só têm de aproveitar a normalidade — muito bem recebida por quem lá vive. “No dia em que retiraram as restrições, a Islândia entrou em loucura. Fomos todos sair e as ruas principais de Reiquiavique estavam ao rubro. As pessoas estavam totalmente livres e soltas, como se tivessem saído de uma pequena guerra”, descreve Amélia. “Nunca tinha visto uma festa tão grande”, continua, antes de dizer que tinha “noção do privilégio” que era estar prestes a ir, no dia em que falou com o P3, a uma festa, sem precisar de levar máscara ou um teste negativo. “É mesmo vida normal, pré-covid. Os bares fecham às quatro ou cinco da manhã, não têm limite de pessoas, não têm absolutamente nenhuma restrição.”

E como é ter permissão para tocar nos outros? Cátia diz que ainda lhe passa pela cabeça a pergunta “Será que podemos?”, rapidamente ultrapassada quando se lembra que uma grande percentagem da população, cerca de 70%, já está totalmente vacinada. E Amélia confessa que, no início, sentia receio, também ultrapassado com alguma facilidade. “Uma semana depois [de as restrições terem sido levantadas], confiei no sistema e não senti mais necessidade de usar máscara em lado nenhum.”

A percepção que tem é de que as pessoas, “principalmente os jovens, estão a viver mais intensamente”. Ana corrobora, mas acredita que alguns hábitos vieram para ficar: “Acho que aprendemos, finalmente, que se estamos doentes não podemos estar à beira de outras pessoas”, refere. E que os desinfectantes vão continuar a fazer parte do nosso quotidiano. Pequenas acções que “são positivas”, avalia Amélia, e totalmente suportáveis numa realidade onde o novo normal já é o antigo normal. Apanhamos o avião?