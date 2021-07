Ligação ao aeroporto de Faro e à Andaluzia: as prioridades para o Algarve no Plano Ferroviário

A estação do caminho-de-ferro de Loulé/Quarteira situa-se a sete quilómetros de cada uma das duas cidades - com cerca de 20 mil habitantes cada uma - e o comboio ainda lá não chega. A estes dois exemplos junta-se Albufeira. O mapa dos transportes públicos está desfasado da realidade do desenvolvimento urbanístico de uma região que saiu dos carris e deslocou-se em direcção ao mar. Viajar de comboio ou autocarro entre duas localidades, ainda que próximas, é um exercício para passageiros pacientes. E o percurso dos sete quilómetros, entre a estação da CP de Faro e campus universitário das Gambelas, pode levar 45 minutos. O objectivo agora é alterar esta situação.