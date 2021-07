Câmara de Cascais disponibiliza aconselhamento veterinário gratuito a residentes que tenham o cartão Viver Cascais

A partir desta quarta-feira, os cascalenses portadores do cartão Viver Cascais, documento que comprova a residência, poderão usufruir de um Aconselhamento Médico Veterinário gratuito 365 dias por ano.

O serviço, realizado por telefone, conta com uma equipa especializada de médicos veterinários do concelho, pronta para responder a todas as questões relacionadas com animais de estimação. Para obter respostas “aos anseios, dúvidas e angústias”, basta contactar a Linha Cascais – 800 203 186 – entre as 9h e as 20h, 365 dias por ano, afirma em comunicado a autarquia.

A iniciativa surge depois de terem sido lançadas as teleconsultas de Medicina Geral, Familiar e de Pediatria e tem como objectivo “ajudar os tutores de animais de companhia do concelho, que nem sempre têm possibilidades para aceder a serviços de assistência médico veterinária”, lê-se no comunicado. De acordo com a Câmara Municipal, esta situação “piorou consideravelmente com a pandemia, com os confinamentos consecutivos, isolamentos, medo e agravamento da situação financeira”.

A medida é apresentada publicamente esta quarta-feira às 17h, no Parque Marechal Carmona, em Cascais, e contará com algumas teleconsultas para demonstrar o funcionamento da iniciativa.

“Não podemos deixar os nossos animais para trás”, diz a câmara, já que “o conceito de Uma Só Saúde reconhece que a saúde humana está intimamente relacionada com a dos animais e do ambiente”.

Texto editado por Ana Fernandes