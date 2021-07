Atleta de trail desapareceu durante prova em Marco de Canaveses. Buscam continuam

Marílio Costa Leite, de 48 anos, de Felgueiras, desapareceu no domingo. As buscas pelo homem continuam e ainda não foram encontradas quaisquer pertences.

Foram retomadas, esta terça-feira, as buscas pelo atleta que desapareceu durante o Trail das Capelas, que decorreu no domingo, na freguesia de Soalhães (Marco de Canaveses). A concentração de meios iniciou-se pelas 8h30, tendo as buscas começado meia hora depois, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto ao PÚBLICO. Marílio Costa Leite está desaparecido há quase 48 horas.

No local, estão esta terça-feira elementos dos bombeiros de Marco de Canaveses, Felgueiras, Vila Real, Resende, Tondela e Lixa, assim como da Força Especial de Bombeiros, GNR, Escola Portuguesa de Salvamento e da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

Também os civis estão a ajudar nas buscas pelo homem de 48 anos, natural de Felgueiras e membro da equipa “Nós Acreditamos Run Team”, que foi visto pela última vez ao final da manhã e estaria a poucos quilómetros da meta quando desapareceu.

Fábio Silva, da mesma equipa de Marílio Costa Leite e que também competia no domingo, conta que “há sítios que já estão muito batidos e é impossível ele estar lá. Por isso, já estão a alargar a área” de procura.

Fábio Silva diz ainda que, no domingo, na corrida, seguia um pouco atrás de Marílio, mas não chegou a alcançá-lo ou cruzar-se com ele. Marílio Costa Leite foi visto pela última vez por um outro atleta de Vizela, a três quilómetros da meta, que lhe terá perguntado se precisava de ajuda. O homem, que segundo o Jornal de Notícias, tinha um ar cansado e estava aparentemente ferido, terá respondido que estava a descansar e que depois continuava.

Contudo, no espaço de quatro minutos, como explica Fábio Silva ao PÚBLICO, Marílio terá desaparecido daquele local (uma descida íngreme e rochosa, com vegetação alta). "A distância de chegada desse senhor que o viu até mim são quatro minutos”, explica, acrescentando que “era impossível não o ter visto”.

Até ao momento não foram encontrados quaisquer objectos pessoais de Marílio Costa Leite durante as buscas, confirma o colega de equipa. “Enquanto tivermos pernas para andar, não vamos parar. Só paramos quando o encontrarmos”, diz ainda.

O alerta para o desaparecimento do atleta foi dado às autoridades pelas 14h de domingo.

Marílio Costa Leite participava nesta prova em específico pela primeira, mas era um atleta experiente, como garante Fábio Silva.

Ainda este mês desapareceu, mas em contexto diferente, um turista polaco que saiu sozinho para fazer um trail na Madeira, no dia 7 de Julho. Michael Kozek, de 35 anos, desapareceu após sair do hotel, onde passava férias com a família, para fazer um trail. Michael terá saído do hotel localizado na Calheta, pelas 18h30 daquele dia e apanhou um táxi em direcção ao Porto Moniz, onde iria começar um treino nocturno em parte do trilho do ultra trail da Madeira, o MIUT, que começa junto à Câmara da vila. As buscas foram suspensas quatro dias depois.