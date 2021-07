Blake Lively acusa paparazzi de perseguirem as filhas

A actriz revelou que foi perseguida por um paparazzo quando passeava com as filhas em Hollywood, na semana passada.

A actriz norte-americana Blake Lively acusou o Daily Mail Australia de manipular uma imagem sua com as três filhas, em que aparece a sorrir e a acenar para a câmara. A imagem terá sido tirada do contexto, tendo, nesse mesmo dia, a actriz e as crianças sido perseguidas por um paparazzo.

Blake Lively é mãe de três meninas, nascidas da relação com o também actor Ryan Reynolds — James, com 6 anos, Inez, de 4, e Betty, com cerca de ano e meio —, com quem foi fotografada na semana passada: segundo a actriz, as imagens foram conseguidas depois de ter sido perseguida por um paparazzo, que tentou, a todo o custo, fotografar as crianças. E conseguiu: o resultado foi publicado também pela versão britânica do Daily Mail. No entanto, a montagem publicada nas redes sociais dá a impressão que a actriz não se importou de ser fotografada ao lado das pequenas: a imagem mostra-a também a sorrir e a acenar para os fotógrafos.

A denúncia foi feita pela própria numa publicação, entretanto apagada, da conta de Instagram do Daily Mail Australia — antes disso, porém, um utilizador do Instagram fez uma captura de ecrã, que inclui o comentário da actriz: “Editaram estas imagens juntas para parecer que estou a acenar alegremente. Mas isto é enganador”, começou por escrever a estrela, que se tornou conhecida pela série Gossip Girl. “A verdadeira história é: as minhas filhas foram perseguidas por um homem todo o dia. A saltar e aparecer. E depois a esconder-se. Uma estranha na rua começou a discutir porque aquilo era tão perturbador de assistir. Quando tentei calmamente abordar o fotógrafo contratado para tirar estas fotografias para falar, ele fugiu. E depois voltou a aparecer no quarteirão seguinte”, relatou.

Mas, mais do que estar preocupada com a segurança das suas filhas em particular, Blake Lively questionou os valores e os limites dos paparazzi no que toca a crianças. “Fazem uma investigação ao historial dos [fotógrafos] que pagam para perseguir as crianças?”, questionou a actriz. “Onde estão os vossos valores? Gostava de saber. Ou simplesmente não se importam com a segurança das crianças”, acrescentou.

A fotografia da actriz a sorrir também tem uma explicação: “Aos fotógrafos que falavam comigo, concordei em sorrir e acenar e deixá-los tirar a minha fotografia, longe das crianças, se deixassem as minhas filhas em paz. Porque foi assustador”. O desabafo terminou com um pedido para que apagassem a fotografia das filhas. “Por favor, parem de pagar a homens crescidos para se esconderem e amedrontarem crianças”, concluiu a Gossip Girl.

E, ainda que tenha pedido para a publicação original ser apagada, Blake Lively autorizou a que a fotografia da captura de ecrã fosse partilhada, com o rosto das filhas tapado por um emoji, de forma a alertar para o problema. A actriz fez, por fim, um pedido aos fãs para que “parem de seguir ou bloqueiem quaisquer publicações ou páginas que publiquem fotografias de crianças”. “Sintam-se à vontade para denunciar. Ou mandem uma mensagem privada a explicar por que não os seguem. É uma forma simples de apenas alinhar com publicações que têm valores. E muitas têm. Todas estão a tentar servir uma audiência. Portanto, se a audiência deixar claro que não quer alguma coisa — como fotografias de crianças tiradas por homens assustadores que as perseguem — a publicação ou conta [de rede social] vai fazer o que o público quer”.