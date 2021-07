Jogador do Everton investigado por suspeita de crimes sexuais a menores

Um jogador de futebol da Liga inglesa está a ser investigado por suspeitas de crimes sexuais contra crianças. A identidade do jogador e a natureza dos delitos não foram reveladas, mas a polícia de Manchester adiantou, em comunicado, que "os agentes prenderam um homem de 31 anos na sexta-feira, 16 de Julho de 2021, por suspeita de crimes sexuais contra crianças”. “Ele saiu sob fiança, enquanto aguarda novas investigações”, acrescentaram.

Pouco depois, o Everton anunciou, em comunicado, ter suspendido um jogador da equipa principal no âmbito de uma investigação policial em curso. "O clube continuará a colaborar com as autoridades na investigação e, neste momento, não prestará mais informações”, referiu o clube.

A imprensa inglesa não revelou o nome do jogador, por motivos legais, mas vários jornais, como Guardian, BBC e Telegraph, garantem que se trata do mesmo atleta suspenso pelo clube de Liverpool.