Terça, na TV: a ciência e religião de Evil, o ano louco em Hollywood de Spielberg e uma campanha renhida

CINEMA

A Campanha

Fox Movies, 19h50

Uma sátira política realizada por Jay Roach, realizador versátil em dramas e comédias, com Will Ferrell e Zach Galifianakis, dois génios da comédia americana. Neste filme, Ferrell é Cam Brady, um membro do congresso americano do estado da Carolina do Norte que se candidata ao seu quinto mandato, sem oposição. Até que aparece Marty Huggins (Galifianakis), um director de turismo que é convencido por dois empresários corruptos a concorrer em oposição a Brady.

1941, Ano Louco em Hollywood

Cinemundo, 21h10

Steven Spielberg realizou, em 1979, esta fabulosa comédia sobre a histeria geral dos residentes da Califórnia e de muitos dos militares estacionados naquele estado norte-americano após o ataque a Pearl Harbor, em 1941. Com argumento de Robert Zemeckis (posteriormente o realizador de filmes como Regresso ao Futuro), o elenco conta com Dan Aykroyd, Ned Beatty, John Belushi, John Candy, Christopher Lee, Tim Matheson, Toshiro Mifune, Robert Stack e Mickey Rourke, na sua estreia em tela.

Undine

RTP1, 00h15

Undine é uma historiadora de arte que dá conferências sobre o desenvolvimento urbano da cidade de Berlim. Certo dia, apaixona-se por Johannes, com quem inicia um relacionamento amoroso. Quando ele a troca por outra mulher, Undine vê-se tomada por um desejo incontrolável de o matar. Com argumento e realização do alemão Christian Petzold, o celebrado autor de Barbara (2012), Phoenix (2014) e Em Trânsito (2018), um filme dramático de dimensão sobrenatural que volta a reunir os actores Paula Beer e Franz Rogowski (o par romântico de Em Trânsito). A personagem principal, que também dá nome ao filme, representa o mito da Ondina, a ninfa aquática que apenas adquire alma através do amor e que está destinada a assassinar o amante que lhe seja infiel.

SÉRIES

Magnum P.I.

Fox, 22h15

As terças-feiras à noite vêem o regresso de novos episódios da terceira temporada de Magnum P.I.. O episódio que chega para matar as saudades envolve um mistério cujo protagonista é o amigo de quatro patas de um veterinário da Marinha que pede a Magnum e a Higgins que investiguem o roubo do seu carro… com o seu cão lá dentro. Esta série é um remake de um clássico televisivo dos anos 1980, protagonizado, na altura, por Tom Selleck como o epónimo Magnum.

Evil

TVCine Action, 22h10

Estreia da segunda temporada de uma série que começa a ter fiéis e dedicados seguidores. Evil é uma série dos Kings, criadores de clássicos da televisão contemporânea como The Good Wife e The Good Fight, cujo dilema central é a luta entre ciência e religião. Esta desenrola-se ao longo das investigações de Kristen Benoist, uma psicóloga forense, e David Dacosta (Mike Colter), um aspirante a Padre católico que é enviado pela igreja para identificar as origens (religiosas ou científicas) de mistérios que vão ocorrendo. O antagonista é Leland Townsend, uma personagem sinistra que terá vendido a alma ao diabo. E poderá Kristen estar, ela mesma, possuída? Eis as questões da nova temporada.

DOCUMENTÁRIOS

Habitat

RTP1, 2h47

Este documentário debruça-se sobre temas relacionados com a emigração e imigração e contextualiza a mobilidade geográfica portuguesa no início do século XXI, bem como a imigração para o nosso país na primeira metade do século XX.

Presos no Estrangeiro: Crime e Castigo

National Geographic, 22h10

Estreia da terceira temporada da série Presos no Estrangeiro: Crime e Castigo, uma série documental, exibida às terças-feiras à noite, que conta as histórias e testemunhos de pessoas que estiveram presas fora do seu país e que tiveram de se desenvencilhar das mais extraordinárias situações.