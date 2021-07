Presidente do CCB não fará novo mandato e sai em Março

Elísio Summavielle terá cumprido dois mandatos, o segundo dos quais começou com uma polémica com a ministra da Cultura.

Elísio Summavielle não fará novo mandato como presidente do Centro Cultural de Belém (CCB), disse o próprio numa entrevista recente ao Jornal de Mafra. Summavielle, que chegou ao CCB em 2016 nomeado por João Soares, então ministro da Cultura, considerou que dois mandatos à frente do CCB eram suficientes: “Tenho planos, tenho planos a curto prazo, quando a minha missão no CCB terminar, o que acontecerá já no próximo ano.”