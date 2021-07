Jeff Bezos sai hoje da Terra num voo de recordes: com ele vão a pessoa mais nova e a mais velha a ir ao espaço

O voo da Blue Origin, companhia fundada pelo magnata norte-americano em 2000 e no qual seguirá também o seu irmão Mark, descolará do Texas às 14h. A tripulação de quatro pessoas vai ver a Terra de uma janela e viver em microgravidade durante três ou quatro minutos.

O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, deverá sair esta terça-feira da Terra pela primeira vez, na companhia de um jovem estudante e de uma pioneira da aviação, que se tornarão na pessoa mais nova e mais velha no espaço. O voo da Blue Origin, no qual seguirá também o seu irmão Mark, descolará do Texas às 14h (hora em Portugal Continental) e poderá ser acompanhado em directo.

Se tudo correr conforme o previsto, Jeff e Mark Bezos, o jovem holandês Oliver Daemen, de 18 anos, e a ex-piloto norte-americana Wally Funk, de 82 anos, irão ver a Terra de uma janela e ficar em microgravidade durante três ou quatro minutos antes de regressarem a uma zona deserta do Texas, dez minutos depois da descolagem.

O primeiro voo tripulado da Blue Origin está programado para o dia em que se completam 52 anos sobre a chegada dos americanos, e dos dois primeiros humanos, à superfície da Lua.

Wally Funk concretizará o sonho de ir ao espaço depois de na década de 60 ter feito parte de um programa privado, com outras 12 mulheres, em que passou pelo treino dado aos astronautas da NASA. Nunca conseguiu ir ao espaço, no entanto, já que a Nasa só admitia pilotos de teste de jactos com diplomas de engenharia, para as missões espaciais, e as mulheres não podiam, na altura, desempenhar essas funções.

Oliver Daemen conseguiu lugar na viagem porque o pai, um multimilionário, lhe cedeu a vez depois da desistência de outro candidato, que pagara 23,7 milhões de euros pelo bilhete leiloado. O jovem é fascinado pelo espaço, Lua e foguetões desde os quatro anos e tem uma licença de piloto privado. Em Setembro, vai ingressar num curso de Física e gestão da inovação na Universidade de Utrecht, na Holanda.

O foguetão New Shepard, no topo do qual está acoplada a cápsula onde seguirão os quatro turistas espaciais, é autónomo e irá alcançar uma altitude de 106 quilómetros, acelerando em direcção ao espaço a uma velocidade três vezes superior à do som. Depois de se separar da cápsula, o New Shepard aterrará na vertical no Texas.

Jeff Bezos, o irmão, o estudante e a ex-piloto regressarão poucos minutos depois ao ponto de partida na cápsula equipada com um pára-quedas, que amenizará a descida à Terra.

“Estou animado, mas não estou ansioso. Veremos como me sinto quando estiver amarrado ao meu assento. Estamos prontos e o veículo está pronto. Esta equipa é incrível, sinto-me muito bem e acho que meus companheiros de viagem também”, disse Bezos em entrevista à Fox Business Network nesta segunda-feira.

A primeira viagem turística espacial da Blue Origin, outro marco no que se considera o início de uma nova era de viagens espaciais privadas, sucede em nove dias à também viagem inaugural da Virgin Gallactic, onde seguiu o multimilionário britânico Richard Branson.

Pilotado por computador

Branson chegou primeiro ao espaço, mas Bezos deve voar mais alto. A cápsula da Blue Origin atingirá as 62 milhas (100 quilómetros), enquanto a da Virgin Galactic se ficou pelas 53 milhas (86 quilómetros). Vários especialistas estão a apelidar a viagem desta terça-feira como “o primeiro voo espacial não-pilotado com uma tripulação inteiramente civil do mundo”.

O New Shepard é um veículo de 18,3 metros de altura composto por um foguete e uma cápsula que não pode ser pilotado por dentro da aeronave. É totalmente controlado por computador e não terá nenhum dos astronautas da equipa da Blue Origin ou outro pessoal treinado a bordo. Em contraste, a Virgin Galactic usou um avião espacial com dois pilotos a bordo.

O veículo está programado para viajar a uma velocidade de mais de 2200 milhas (cerca de 3540 quilómetros) por hora até uma altitude de cerca de 62 milhas (100 quilómetros), ou seja, até atingir a chamada linha Kármán, que é usada para definir o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior.

A empresa espacial parece ter já uma lista de futuros clientes. Mais de 6 mil pessoas de pelo menos 143 países participaram no leilão para se tornarem no primeiro cliente a pagar por uma viagem espacial, embora o vencedor do leilão, que fez uma licitação de 28 milhões de dólares pelo “bilhete”, tenha desistido de voar na terça-feira.

Bezos, que antes de fundar a Blue Origin, em 2000, criou a Amazon, tem um património líquido de 206 mil milhões de euros, de acordo com a Bloomberg. O milionário deixou o cargo de CEO da Amazon este mês.