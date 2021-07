Restrições levantadas no Reino Unido, mas os cidadãos estão apreensivos

Boris Johnson decidiu levantar as restrições no Reino Unido. O primeiro-ministro inglês defende que não há uma altura óptima para a tomada desta decisão, e diz inclusivamente que “vão aumentar as mortes e as hospitalizações seja qual for o momento em que o país se abrir”.

Na verdade, a ideia de acabar com as medidas de distanciamento físico, como as máscaras, preocupa os britânicos, em vez de lhes causar alegria. Segundo uma sondagem YouGov, 71% considera que devem continuar a ser usadas nos transportes públicos, por exemplo. E os especialistas também desaprovam a medida. Martin McKee, professor de Saúde Pública Europeia na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, diz que “os resultados apresentados pelos grupos que fizeram os modelos não dão apoio aos argumentos do Governo”.

