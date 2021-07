Máscaras dividem peritos. “Devemos preparar-nos para manter o uso por mais tempo”

A obrigatoriedade de usar máscara “poderá ser das últimas a ser levantada”, diz a professora catedrática Carla Nunes para quem “ainda estamos numa fase de cuidado”. Já para Pedro Simas, virologista e director do Centro de Investigação Biomédica da Universidade Católica, com o bom ritmo a que evolui a vacinação “Portugal tem todas as condições” para pensar em desconfinar.

Agora que o vírus “não se propaga de forma significativa na população vacinada”, e porque existe a perspectiva em breve de se chegar a uma cobertura de pelo menos 70% das pessoas com as duas doses, o virologista Pedro Simas considera que “Portugal tem todas as condições para pensar num desconfinamento” que permita flexibilizar a obrigatoriedade do uso da máscara ao ar livre a partir do próximo mês.