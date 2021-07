Testes PCR: como se comparam os preços de Portugal com o resto da Europa?

Apesar de os maiores laboratórios particulares do país cobrarem 100 euros por teste, há locais a praticar preços mais baixos. Laboratórios de redes internacionais têm preços mais baixos em outros países europeus do que cá, mas também há diferenças nas formas de cada Estado comparticipar a testagem.

Os testes PCR continuam a ser considerados os testes de referência para o diagnóstico e rastreio da covid-19, apresentando maior fiabilidade e detectando cargas virais menores que os de antigénio. Neste momento, um teste destes é comparticipado a 100% quando prescrito pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas para particulares os maiores laboratórios do país cobram 100 euros, com o preço mínimo no mercado a ser de 60 euros (na Cruz Vermelha, por exemplo). Como se comparam estes valores com o mercado europeu?