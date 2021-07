Covid-19. Portugal regista oito mortes e 1855 casos. Há mais 46 pessoas internadas

Portugal registou, neste domingo, oito mortes por covid-19 e 1855 casos de infecção. Desde o início da pandemia, o país soma, no total, 932.540 casos confirmados e 17.215 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de domingo, foram divulgados nesta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim, existem 851 pessoas internadas nos hospitais portugueses (mais 46 do que no balanço anterior) e 181 nos cuidados intensivos (mais cinco). Há ainda a reportar mais 1382 casos de recuperação da doença.

A maior parte dos casos foi registada na região Norte (755 novas infecções) e em Lisboa e Vale do Tejo (624 novos casos).

Os valores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram actualizados no boletim desta segunda-feira: o indicador R(t), o índice de transmissibilidade da doença, situa-se em 1,10 a nível nacional. O outro indicador que guia a abertura do país, a incidência nacional a 14 dias por cem mil habitantes, está agora em 391 casos.

Portugal tem, nesta altura, mais de metade (57%) do total de municípios (308) com uma incidência superior a 120. O número de concelhos acima do limite de incidência de 120 casos por 100 mil habitantes voltou a aumentar na última semana. Entre as duas últimas sextas-feiras, datas em que a Direcção-Geral da Saúde fez as últimas actualizações deste indicador, o número de municípios acima do limite estabelecido pelo Governo passou de 130 para 175.