O PS tem um inimigo autárquico e não é o PCP

O PS e o PSD são os dois maiores partidos portugueses desde que há memória, embora tenham nascido praticamente do mesmo espaço ideológico, partilhando o que se chama o imenso centrão. São uma espécie de gémeos falsos em que um saiu mais à mãe e outro ao pai, o que aqui poderia ser traduzido pela esquerda e pela direita. Esta é uma característica muito própria da política portuguesa. Acresce que, apesar da proximidade, funcionam como alternativas um ao outro e se isso se nota em qualquer eleição, nota-se ainda mais nas autárquicas. Não há partidos com mais vocação autárquica do que PS e PSD.