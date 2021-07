Marcelo na Madeira para celebrar 45 anos do parlamento regional

O Presidente da República desloca-se nesta segunda-feira à Madeira para a comemoração dos 45 anos da constituição da Assembleia Legislativa Regional, onde também vai inaugurar uma estátua em homenagem aos profissionais de saúde que enfrentaram a pandemia. O Chefe de Estado está de regresso da Cimeira da CPLP.

Marcelo Rebelo de Sousa vai estar as 15h na sessão solene comemorativa do Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, de acordo com a informação transmitida pela Presidência da República.

Às 16h30, o Presidente da República vai estar presente na inauguração de uma estátua em homenagem aos profissionais de saúde que enfrentaram a pandemia de covid-19, no exterior do parlamento regional, no Funchal, onde discursará pelas 17h15.

Na agenda do chefe de Estado também estava a cerimónia de entrega do Prémio Emanuel Rodrigues ao antigo presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim, mas a sessão foi adiada por indisponibilidade do agraciado.

Alberto João Jardim alegou “indisponibilidade” por estar a gozar férias e a iniciativa, que iria decorrer na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, foi adiada, anunciou no domingo o parlamento regional.

A última vez que Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Região Autónoma da Madeira foi durante as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se celebra em 10 de Junho.