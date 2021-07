Francisco Rodrigues dos Santos apela à união do CDS-PP nos 47 anos do partido

O aniversário do CDS-PP vai ser celebrado no sábado, com uma iniciativa em Sever do Vouga, que contará com a presença do presidente do partido.

O presidente do CDS-PP assinalou nas suas redes sociais o 47.º aniversário do partido, que se comemora nesta segunda-feira, pedindo um “CDS forte” e apelando à união dos militantes para mostrarem ser uma “verdadeira alternativa ao socialismo”.

“O CDS - Partido Popular comemora 47 anos. E este é o momento de unir todos os nossos militantes e mostrar que somos a verdadeira alternativa ao socialismo. Hoje, mais do que nunca, precisamos de um CDS forte para libertar o nosso país das garras deste governo socialista”, escreveu Francisco Rodrigues dos Santos na sua conta oficial na rede social Facebook.

No texto — que acompanha um vídeo onde são mostrados momentos da história do partido, propostas que defende e imagens dos anteriores líderes —, Rodrigues dos Santos diz que conta “com todos aqueles que nas suas terras estão a dar o melhor de si e a lutar pelos valores e ideais do partido, trabalhando afincadamente nas próximas eleições autárquicas”.

“Vamos mostrar, uma vez mais, a vitalidade do CDS e vamos certamente crescer, aumentando a nossa presença nas autarquias de Portugal” salientou.

No vídeo, Francisco Rodrigo dos Santos diz querer comemorar esta “data feliz” com os militantes democratas-cristãos, que são “o património mais importante” do partido e mostra-se esperançoso que nas eleições autárquicas de 26 de Setembro possa “celebrar uma vitória eleitoral”.

O líder diz estar também “incondicionalmente” com os que “estão focados no essencial” da missão e “querem fazer do CDS um partido grande e a direita certa para Portugal”.

De acordo com fonte oficial, o aniversário do CDS-PP vai ser celebrado no sábado, com uma iniciativa em Sever do Vouga (distrito de Aveiro), que contará com a presença do presidente do partido.