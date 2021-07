BE diz que “é incompreensível” Estado voltar a pagar mais a privados por testes PCR

Não houve qualquer anúncio público da alteração dos valores pagos pelos testes, que voltou a ser de 45 euros (mais cinco euros do que o acordado em Maio).

A coordenadora do BE considerou nesta segunda-feira que “é incompreensível” o Estado voltar a pagar mais pelos testes PCR em laboratórios privados e criticou o Governo por não investir na produção dos testes mais fidedignos de detecção do SARS-CoV-2.

“É incompreensível que se vá pagar mais por testes PCR ou por qualquer outro tipo de teste (...), a tecnologia evoluiu, assim como a produção, de tal forma que ficou mais barato. Por outro lado, o Estado está a contratar tanto que também devia ficar mais barato”, disse Catarina Martins, em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião com a administração do Hospital Garcia de Orta, em Almada (Setúbal).

A dirigente bloquista reagia à manchete desta segunda-feira do PÚBLICO, que dá conta de que o Estado voltou a pagar mais pela realização de testes PCR em laboratórios privados, depois de ter acordado a redução do preço com estas entidades.

De acordo com o diário, o Ministério da Saúde acordou no final de Maio a redução para 40 euros, que entrou em vigor em 7 de Junho. No entanto, a tutela voltou a negociar o preço para 45 euros no final de Junho.

O PÚBLICO acrescentou que não houve qualquer anúncio desta última alteração e que, quando questionou o Ministério da Saúde, a tutela remeteu para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que enviou uma longa resposta em que omite os valores e a existência de duas alterações recentes aos preços.

A propósito desta notícia, a coordenadora do BE defendeu que “o Governo deve explicações ao país” sobre a razão pela qual “vai pagar mais por testes PCR, quando todas as condições tecnológicas e de mercado diriam que se devia estar a pagar bem menos”.

Na opinião da dirigente do partido, o executivo socialista está em “situação de refém” por culpa própria, já que Portugal tem “capacidade de produção do que é necessário para fazer os testes”, mas o Governo “decidiu entregar os testes todos a laboratórios privados”.