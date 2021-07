Bienal de ilustração de Braga tem prémio de oito mil euros

A Câmara Municipal de Braga vai promover uma bienal de ilustração que pretende “desafiar ilustradores” a representarem o património material e imaterial do território do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, contando com um prémio de oito mil euros.

Segundo informação disponibilizada esta segunda-feira pela autarquia, a Bienal de Ilustração foi instituída no âmbito do programa da Braga 2021 - Capital da Cultura do Eixo Atlântico e é promovida em parceria com a Escola Superior de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), contando com a participação da Associação Galega de Profissionais da Ilustração.

A iniciativa contempla um prémio de ilustração, com o valor de oito mil euros, uma exposição e um catálogo com as obras dos 15 autores finalistas, pretendendo “descobrir e reconhecer os talentos na área da ilustração e intensificar a consolidação desta mesma expressão artística na cidade”.

A criação daquela bienal, refere a autarquia, vai ao encontro do “Plano de Actividades do Município de Braga e à Estratégia Cultural de Braga 2020-2030” e da “aposta mais recente nos domínios da arte pública, da street art e das linguagens artísticas urbanas, áreas cada vez mais significativas para a configuração das cidades criativas”. Da mesma forma, “o concurso possibilitará a promoção e a divulgação do património cultural material e imaterial do território do Eixo Atlântico”.

A participação é aberta a ilustradores nacionais e internacionais, cujos trabalhos vão ser avaliados por um júri com “reconhecida capacidade e experiência na área artística”.

O júri da primeira edição é composto por Paula Tavares (directora da Escola Superior de Design do IPCA), Marta Madureira (directora e docente do mestrado em Ilustração e Animação do IPCA), Pedro Seromenho (curador do Encontro de Ilustração “Braga em Risco"), Manel Cráneo (presidente da Associação Galega de Profissionais da Ilustração) e de um representante da autarquia. As inscrições para participar na Bienal de Ilustração decorrem até 20 de Setembro.