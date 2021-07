A pandemia e a indústria do comentário

A televisão conta e tem poder. Por isso é tão importante discutirmos as opiniões de quem nos entra em casa pelos écrans para nos dar as suas versões da realidade.

A paisagem televisiva nacional é desde há anos percorrida por uma originalidade portuguesa conhecida como “indústria do comentário”. Trata-se de um negócio que tem proliferado em Portugal mercê de circunstâncias várias, tais como um sistema mediático com canais televisivos de informação operando 24 horas por dia, alimentando-se em grande parte de opiniões, debates e comentários; grupos de media economicamente débeis e fortemente concorrenciais; proliferação de novos media; uma sociedade civil pouco motivada para a participação democrática; um sistema político-partidário enfraquecido e contaminado pela entrada de um partido populista no Parlamento.