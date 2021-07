E já combinaram com o vírus?

Hoje, o Reino Unido faz “Brexit” da pandemia. Por decreto, mas também por desfastio. A decisão faz-me lembrar uma frase do sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, que escreveu algures algo assim: “Nas humanidades e nas ciências sociais não resolvemos problemas; aborrecemo-nos e passamos ao problema seguinte.” Isto, que faz parte do charme das humanidades, não funciona com um vírus. Nós podemos estar fartos do vírus, mas ele não está farto de nós. Nós não podemos desinteressar-nos e passar ao problema seguinte, porque com o vírus desinteressamo-nos e o problema fica maior.