Futebol, o jogo feio

As últimas semanas têm sido pródigas em mostrar-nos aquilo que estava à vista de todos. O mundo do futebol é feio, feito de esquemas, de amizades interesseiras, de negócios suspeitos, de transferências indecifráveis, de contas escondidas, de conflitos de interesses... a lista é interminável. Quem não quisesse olvidar, em nome da paixão que lhe manda olhar sempre para o quintal do vizinho, sabe que o padrão é comum, o que faz com que, sem estranheza, alguns protagonistas sejam os mesmos, de clube para clube.