Asas são para espiar

É uma história em desenvolvimento e ainda com incertezas. Um consórcio de jornalistas de investigação revelou que vários países terão comprado um software isrealita de espionagem de telemóveis para vigiar activistas, jornalistas, executivos de empresas, políticos e funcionários governamentais. O software em causa, chamado Pegasus, pode ser instalado subrepticiamente em dispositivos iPhone e Android, e permite recolher o texto introduzido, fotografias e contactos, bem como gravar chamadas, obter dados de localização, e controlar a câmara e o microfone.

O Pegasus é assim chamado por ser um trojan horse (um tipo de software malicioso) que pode ser instalado pelo ar (e acabam por aqui as ligações à mitologia grega). Terá sido usado, pelo menos, pelo Azerbaijão, Bahrein, Hungria, Índia, Cazaquistão, México, Marrocos, Ruanda e Arábia Saudita. São, em graus diferentes, países com défices de democracia e de respeito pelos direitos humanos. Mas, como mostra o famoso caso da americana NSA e da britânica GCHQ (a par de muitos outros, mais ou menos digitais), as democracias consolidadas não são garantia de nada no que diz respeito à vigilância de cidadãos.

O trabalho jornalístico começou a ser publicado neste fim de semana e ainda há muito para perceber. A história da NSA demorou meses até se desenrolar. A empresa que desenvolve o Pegasus, a NSO, negou a maioria das acusações, afirmando que foram tiradas conclusões erradas a partir dos dados obtidos, entre os quais está uma lista de 50 mil números de telefone de pessoas que terão sido alvo de espionagem. A NSO disse que o software é usado pelos Governos e autoridades para vigiar possíveis perigos, incluindo actividades terroristas.

Esta não é a primeira vez que o Pegasus surge nas notícias. Em 2019, o WhatsApp descobriu uma vulnerabilidade que tinha permitido a instalação deste software nos telemóveis de funcionários governamentais e militares de vários países. A vertigem das notícias, o entorpecimento público e as complexidades técnicas terão ajudado o que o caso fosse rapidamente remetido ao esquecimento.

Na sequência das revelações recentes, Edward Snowden, o delator das práticas da NSA que está desde então exilado na Rússia, notou, em entrevista ao Guardian, que a NSO é apenas uma de várias empresas do género e defendeu que este sector nem deveria existir. É uma ideia bem-intencionada, mas tão irrealista como querer acabar o sector da venda de armas de fogo.

Tal como as suas congéneres tradicionais, as ciberarmas vão continuar a ser produzidas e vendidas a governos, agências de espionagem, militares e criminosos – e esta última é uma categoria que pode coexistir com qualquer das anteriores.

Digno de nota

- O Google vai disponibilizar 1,7 milhões de euros em serviços para investigação na área da inteligência artificial em Portugal. Trata-se de uma parceria com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o montante diz respeito a créditos na plataforma de cloud do Google (disponibilizar o acesso gratuito a investigadores será também uma forma de a empresa promover o serviço). É interessante que uma das duas áreas de foco seja, a par do processamento de linguagem, o desenvolvimento de inteligência artificial que cumpra preceitos éticos e que permita que o seu comportamento seja explicável.

- É um rácio impressionante: o Centro contra o Ódio Digital, uma entidade não-governamental, recolheu uma amostra de conteúdos anti-vacinação publicados no Twitter e no Facebook, em inglês, e concluiu que 65% dessa desinformação era produzida por apenas 12 pessoas e respectivas organizações, que tinham múltiplas contas em várias plataformas. O estudo foi citado pela Casa Branca, para argumentar que as redes sociais não estão a fazer o suficiente. O Facebook respondeu apontando para dados que indicam que a desconfiança face às vacinas está a cair entre os utilizadores da rede social nos EUA.

- Um smile é um smile? Não necessariamente. Um estudo da Universidade do Sul da Califórnia analisou o uso de emojis em 30 línguas (incluindo português de Portugal) e encontrou diferenças culturais na forma como os diversos falantes recorrem a estes símbolos nas suas mensagens escritas. Os investigadores dizem que compreender estas diferenças é importante para as ferramentas de moderação do discurso nas plataformas online.

