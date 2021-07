Covid-19. Austrália deporta comentadora britânica por desrespeitar regras da quarentena

Katie Hopkins, comentadora e colunista de extrema-direita, viu o visto cancelado depois de se gabar de ter violado as regras de quarentena do hotel onde ficou alojada em Sydney. A britânica também foi multada em mil dólares por não usar máscara.

O governo australiano cancelou o visto e deportou Katie Hopkins, uma comentadora e colunista de extrema-direita, depois de a britânica se gabar de ter violado as regras de quarentena do hotel onde ficou alojada em Sydney.

A decisão foi anunciada pela ministra da Administração Interna, Karen Andrews, esta segunda-feira e seguiu-se à deliberação da Endemol Shine Australia, que cancelou o contrato que tinha com a comentadora para esta aparecer no programa Big Brother VIP, do canal Seven Network. Hopkins foi deportada do país num voo que partiu da Austrália esta segunda-feira.

Num comunicado, a polícia de Nova Gales do Sul disse que foi notificada de uma “suposta violação” das regras de quarentena num hotel por volta das 20h45 de sexta-feira e que Hopkins também foi multada em mil dólares (cerca de 849 euros) por não usar máscara.

A britânica, que num vídeo em directo transmitido no Instagram alegou estar um quarto de hotel em Sydney, descreveu as medidas para travar a covid-19 como “a maior farsa da história” e avançou com planos elaborados para violar as regras de quarentena.

No vídeo do Instagram, que já não está disponível, disse que estava a tentar “assustar” os seguranças ao abrir a porta do quarto nua e sem máscara, detalha o jornal britânico The Guardian. Esta segunda-feira, Andrews disse que o comportamento de Hopkins foi “vergonhoso”, descrevendo-o como “uma chapada na cara de todos os australianos que estão actualmente a cumprir as medidas”.

Andrews confirmou que as autoridades australianas cancelaram o visto da britânica, acrescentando que “agiram com rapidez” para o conseguir fazer.

A Austrália tem em curso regras apertadas no que toca à chegada de cidadãos a território australiano e tem mantido as fronteiras internacionais fechadas desde Março de 2020. Só permite a entrada de residentes e cidadãos, alguns dos seus familiares mais próximos, diplomatas e outras excepções.

No fim de Janeiro foi anunciado que o país foi deverá manter as fronteiras fechadas durante a maior parte de 2021, mesmo que a maioria da população de 25 milhões de pessoas seja vacinada nos próximos meses.