Ataques contra centros de vacinação em França

A polícia judiciária de Bayona, em França, abriu este domingo uma investigação sobre um incêndio num centro da vacinação contra a covid-19 no sábado em Urrugne, depois de ter encontrado provas de ter sido queimado de forma “intencional”.

A polícia encontrou vários prontos de ignição além de pontos de derrame de gasolina na tenda de campanha onde funcionava o centro, de acordo com informação da rádio France Bleu.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, referiu-se ao incidente na sua conta de Twitter, classificando-o como “intolerável”.

De tels actes sont intolérables. La police judiciaire de Bayonne est chargée de la poursuite des investigations. Les auteurs devront être sévèrement punis. https://t.co/0enl5qbxJw — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 18, 2021

“A polícia judiciária de Bayona está encarregada de prosseguir as investigações. Os autores devem ser severamente castigados”, disse.

Este foi o segundo ataque contra centros de vacinação, depois do de Lans-en-Vercors, perto da cidade de Grenoble, ter sido inundado com o auxílio de mangueiras de emergência e vandalizado com graffiti anti-vacinação.

Mais de 100 mil pessoas manifestaram-se em França no sábado contra as medidas de restrição impostas por causa da pandemia. Em Paris, a deputada da extrema-direita Martine Wonner disse aos manifestantes para “cercarem” os gabinetes dos deputados que apoiam a política do Governo contra a covid-19.

A França registou 12.532 novos casos de infecções com o SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas segunda-feira e a morte de 5 pessoas com covid-19. O país está perto de chegar aos seis milhões de casos, tendo morrido até agora 111.6662 pessoas.