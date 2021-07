Por mar, terra e ar: como é que os europeus se deslocam?

Transporte rodoviário

Em 2019

No transporte rodoviário, Portugal está mais bem classificado a nível europeu, comparativamente à ferrovia — o que poderá não ser propriamente uma vantagem, quando se fala numa necessidade de alterar os modos de transporte. Portugal é o terceiro país europeu com o maior número de auto-estradas ou estradas internacionais (em quilómetros). No nosso país existem 530 automóveis por cada mil habitantes, numa lista liderada pelo Liechtenstein, que regista 781 automóveis por mil habitantes.