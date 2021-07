Calções “muito curtos” da atleta paralímpica Olivia Breen criticados por uma oficial de pista

A dupla campeã mundial Olivia Breen denunciou, através das redes sociais, ter ouvido de uma oficial de pista que os seus calções eram “demasiado curtos e inapropriados”, durante o campeonato inglês de atletismo, que incluiu provas do campeonato de atletismo para deficientes, que decorreu no último fim-de-semana. A atleta galesa, que tem paralisia cerebral, manifestou-se indignada com a observação, duvidando que a mesma fosse feita a um homem.

“Estou sempre grata pelos incríveis voluntários que arbitram em eventos de atletismo”, começou por escrever Olivia Breen, considerando o facto que são estas pessoas que “tornam possível a nossa competição”. No final de domingo, porém, o sentimento da atleta era outro: “Esta noite, sinto-me desapontada porque, assim que terminei a minha prova de salto em comprimento, uma das oficiais de pista sentiu necessidade de me informar que os meus calções de sprint eram demasiado curtos e inapropriados”. “Fiquei sem palavras”, resumiu.

“Há muitos anos que uso os mesmos calções de sprint, especificamente concebidos para competir.” A jovem de 24 anos, que ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2015, em Doha, e outra no de 2017, em Londres, estava a usar os calções oficiais da Adidas para 2021, os mesmos com que pretende apresentar-se em Tóquio, nos Jogos Paralímpicos, que se realizam entre 24 de Agosto e 5 de Setembro. Afinal, defende, “as mulheres não devem ser obrigadas a sentir-se conscientes do que estão a usar quando competem, mas devem sentir-se confortáveis e à vontade”.

Olivia Breen, medalha de bronze nos Paraolímpicos de Londres 2012, adiantou ao jornal The Guardian, que irá apresentar uma queixa formal à UK Athletics, a federação que supervisiona e regulamenta o atletismo no Reino Unido.

Entretanto, na sua conta de Instagram, Olivia Breen agradeceu aos seus seguidores as mensagens de apoio numa legenda a uma imagem em que mostra a peça de roupa que terá causado desconforto à oficial de pista.