Britney Spears garante que não voltará a actuar enquanto o pai controlar as suas finanças

Britney Spears fez uma publicação na sua conta de Instagram, no fim-de-semana, em que garantiu que não voltará a actuar enquanto o pai mantiver o controlo sobre a sua carreira — e sobre a sua fortuna. A artista voltou a condenar a tutela a que está sujeita há 13 anos: “Matou os meus sonhos”, desabafou.

Estes comentários juntam-se a uma série de desabafos públicos sobre a tutela que controla os seus assuntos pessoais e financeiros, desde 2008, altura em que Britney foi hospitalizada após um colapso mental que nunca chegou a ser explicado.

“Não vou actuar em nenhum palco em breve com o meu pai a tratar do que eu visto, digo, faço ou penso”, escreveu a autora de Piece of me, indo ao encontro do que o seu agente, que se demitiu, comunicou recentemente: Larry Rudolph, que trabalhava com a cantora há 25 anos, anunciou a intenção de Britney de se reformar da vida artística.

“Prefiro muito mais partilhar vídeos, SIM!, da minha sala de estar do que de um palco em Las Vegas. Não vou colocar maquilhagem berrante e tentar, tentar, tentar, e não ser capaz”, acrescentou, respondendo a utilizadores que tinham criticado o vídeo em que surge a dançar em casa. “Se não gostam do que vêem, deixem de me seguir (...) Se não queres ver o meu precioso rabo a dançar na minha sala ou não está à tua altura... vai ler a merda de um livro.”

O pai da estrela pop, Jamie Spears, tem actualmente o controlo exclusivo da fortuna de 60 milhões de dólares (cerca de 50 milhões de euros) da filha, depois de o Fundo Bessemer se ter recusado partilhar a responsabilidade da gestão. Mas Britney não se conforma: “Tenho de me livrar do meu pai e acusá-lo de abuso”, disse a cantora, dirigindo-se à juíza Brenda Penny, do Supremo Tribunal de Los Angeles.

Desde que se dirigiu ao tribunal, em Junho, não tem sofrido apenas derrotas, já que, depois de o advogado oficioso se ter afastado, o tribunal acedeu ao seu pedido de escolher o seu próprio advogado. E o causídico escolhido não é nenhum inexperiente: entre a sua lista de clientes, Mathew Rosengart ostenta nomes como Senn Penn e Steven Spielberg.

Uma das primeiras acções do advogado será entrar com um pedido para que a tutela a que Britney Spears está sujeita há 13 anos seja dada por terminada.​ No entanto, para saber o que reservam os próximos capítulos há que esperar pelo fim do Verão: a próxima audiência em tribunal está marcada para 29 de Setembro, em Los Angeles.