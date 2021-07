A bem ou a mal — com celebrações e confrontos — o "dia da liberdade" chegou ao Reino Unido

O momento mais ansiado pelos britânicos chegou, finalmente. Esta segunda-feira — como previsto há já algum tempo e apesar dos 50 mil casos diários de covid-19 — o Reino Unido levantou a maioria das restrições contra o novo coronavírus. Tiraram-se as máscaras, abriram-se as portas e festejou-se o "dia da liberdade".

Com mais ou menos euforia, o dia ficou marcado por uma manifestação anti-confinamento na Praça do Parlamento, em Londres, que terminou em confrontos com a polícia e algumas detenções. No entanto, foi também um momento de descontracção pela cidade: os britânicos saíram à rua (alguns ainda com máscara) para passeios e compras.

Ao soar da meia-noite desta segunda-feira, reconquistaram-se as pistas de dança. Dentro da discoteca Oval Space, no evento "00:01", muitos abraçaram-se, alguns beijaram-se, poucos usaram máscaras, relata a Reuters.