Quem é o Spartak que o Benfica vai encontrar na Champions

O Spartak Moscovo é o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O sorteio da UEFA determinou, assim, um regresso de Rui Vitória a uma casa que já conhece bem.

Em Moscovo, Rui Vitória, que assinou um contrato válido por duas temporadas em Maio com o clube russo, tenta colocar a sua nova equipa a jogar... à Benfica, desejo que até o presidente do emblema moscovita, Leonid Fedun, confessou.

“Vi duas temporadas do Benfica de Rui Vitória. Gostaria de ver o mesmo jogo a ser realizado pelo Spartak. Vimos os primeiros esboços desse estilo na partida contra o NK Bravo. Este é um futebol mais vertical e intenso”, afirmou Leonid Fedun em declarações ao “Sport Express”.

Quem é este Spartak Moscovo?

Na temporada passada, ficaram a faltar apenas oito pontos para o Spartak Moscovo voltar a vencer uma Liga Russa – a última vez aconteceu na época 2016/2017. A formação, na altura treinada por Domenico Tedesco, é vice-campeã da Rússia, com 57 pontos, tendo ficado atrás do campeão Zenit, que arrecadou 65 pontos.

Já com Rui Vitória no comando técnico, em seis jogos o conjunto russo somou quatro vitórias, um empate e uma derrota.

No passado domingo, o Spartak Moscovo venceu a “Parimatch Premier Cup”, um torneio de preparação, depois de um triunfo por 5-1 diante do Khimki. No final, a equipa treinada por Rui Vitória terminou a competição com um pleno de vitórias (três triunfos em três jornadas) e todas elas com goleadas, diante do Rubin Kazan e do Sochi, ambas por 4-0. Destaque também para o número de golos sofridos: apenas um, contra os 14 marcados.

Ainda assim, a equipa de Rui Vitória até entrou mal nesta pré-época, com uma derrota frente ao Neftchi Baku, o campeão em título do Azerbaijão, por 2-1, seguido de um empate a duas bolas como o NK Bravo, da Eslovénia.

Jogadores a ter em atenção

Quincy Promes, de 29 anos, chegou ao clube na segunda metade da temporada passada proveniente do Ajax. O internacional holandês, um atacante muito versátil, já tinha representado o clube entre 2014 e 2018, tendo sido campeão russo em 2017. Aquele que é considerado a estrela do plantel – que tem um percurso marcado por polémicas fora das quatro linhas - é também um dos principais jogadores da selecção holandesa.

Mas há mais. O internacional sueco Jordan Larsson - filho de Henrik Larson, uma das maiores lendas do futebol sueco e que representou clubes como Barcelona ou Manchester City – é outra das figuras deste Spartak.

O avançado de 24 anos, que está há três épocas no clube, foi, na época passada, o “goleador de serviço” com 15 golos em 29 jogos, tendo figurado no terceiro lugar dos melhores marcadores da Liga russa. Recentemente, o Borussia Dortmund demonstrou interesse em Jordan Larsson, que por enquanto segue em Moscovo.

O internacional russo Sobolev também esteve em destaque na pré-época da equipa comandada por Rui Vitória. O ponta-de-lança de 24 anos arrecadou o prémio de melhor marcador e de melhor jogador do torneio de preparação “Parimatch Premier Cup”.

Na última temporada, Sobolev fez 14 golos em 22 jogos, ficando na quarta posição do ranking de melhores marcadores da Liga russa, atrás do colega de equipa Jordan Larsson.

No plano das transferências, destaque para a contratação em definitivo do avançado Victor Moses, do Chelsea, que estava emprestado ao clube russo desde 2020 e que é também um jogador importante na equipa de Rui Vitória.

Victor Moses has today completed a permanent transfer to Spartak Moscow. ??



The move brings to an end the wideman’s nine-year Chelsea career, good luck Victor! ?? — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2021

O Spartak desembolsou cinco milhões de euros pela transferência do avançado, que ficará no clube até 2023. O jogador de 30 anos foi contratado pelo Chelsea em 2012, clube onde conquistou uma Taça de Inglaterra, uma Premier League e dois títulos da Liga Europa.

No histórico de encontros entre Spartak e Benfica para as competições da UEFA há um equilíbrio: uma vitória para cada lado, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões em 2012/2013. E o palmarés do Benfica contra as equipas russas também é equilibrado: em 20 jogos, os “encarnados” venceram oito vezes, empataram quatro e perderam oito.

Spartak Moscovo e Benfica jogam a primeira mão na Rússia, no dia a 3 ou 4 de Agosto. Já o segundo jogo da eliminatória está marcado para 10 de Agosto, no Estádio da Luz.