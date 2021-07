Rui Vitória regressa ao Estádio da Luz: Spartak Moscovo é o adversário do Benfica na Champions

O Benfica, que terminou como terceiro classificado da I Liga e que entra como um dos cabeças-de-série na terceira pré-eliminatória da Champions 2021/2022, vai ter pela frente o Spartak Moscovo​, clube treinado pelo ex-treinador Rui Vitória, ditou o sorteio desta segunda-feira, que decorreu em Nyon, na Suíça.

A temporada 2021/2022 está quase a começar e o clube da Luz quer redimir-se do trajecto realizado na época passada na Liga dos Campeões. Os “encarnados” foram derrotados pelo PAOK, por 2-1, na terceira pré-eliminatória da competição, o que lhes valeu a descida para a fase de grupos da Liga Europa.

Este ano, no jogo da primeira mão, que se realizará a 3 ou 4 de Agosto, a equipa de Jorge Jesus viaja até à Rússia, enquanto a 10 de Agosto, na segunda mão, os “encarnados” recebem a equipa de Rui Vitória no Estádio da Luz.

Este vai ser o segundo confronto entre as duas formações. Na temporada 2012/2013, Spartak Moscovo e Benfica mediram forças na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na época, os “encarnados” foram derrotados do jogo por 2-1 na Rússia, tendo depois vencido o segundo encontro, no Estádio da Luz, por 2-0, com um bis de Óscar Cardozo.

Para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, onde já se encontram o Sporting e o FC Porto, o Benfica precisa de passar o Spartak Moscovo​ e, posteriormente, o play-off.

No caso de se qualificar para o play-off, o Benfica já sabe que será novamente cabeça de série no respectivo sorteio, juntamente com o Shakhtar, a única equipa do ‘caminho das ligas’ (clubes que não foram campeões) que já sabe que não poderá defrontar.

Jogos da 3.ª pré-eliminatória

Caminho das Ligas

PSV (Países Baixos) / Galatasaray (Turquia) x Celtic (Escócia) / Midtjylland (Dinamarca)

Spartak Moscovo x Benfica

Genk x Shakhtar Donetsk

Mónaco x Vencedor do jogo 3 (Rapid Viena (Áustria) / Sparta Praga (República Checa)

Caminho dos Campeões

Jogos do grupo 1:

Dinamo Zagreb (Croácia) / Omonoia FC (Chipre) x Legia Warszawa (Polónia) / Flora Tallinn (Estónia)

Lincoln Red Imps (Gibraltar) / CFR Cluj (Roménia) x Slovan Bratislava (Eslováquia) / Young Boys (Suíça)

Olympiacos (Grécia) / Neftçi PFK (Azerbaijão) x Mura (Eslovénia) / Ludogorets (Bulgária)

Jogos do Grupo 2

Kairat Almaty (Cazaquistão) / Crvena zvezda (Sérvia) x Alashkert (Arménia) / Sheriff Tiraspol (Moldávia)

Malmö (Suécia) / HJK Helsinki (Finlandia) x Rangers (Escócia)

Ferencváros (Hungria) / Žalgiris Vilnius (Lituânia) x SK Slavia Praga (República Checa)