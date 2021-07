Irlandeses ou dinamarqueses são possíveis adversários do Paços de Ferreira na nova Liga Conferência

Oito anos depois, o Paços de Ferreira está de regresso às competições europeias e já sabe que pode ter como adversários os irlandeses do Larne ou os dinamarqueses do Aarhus na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. Foi o que ditou o sorteio desta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

Desta forma, a partida da primeira mão acontece logo em Paços de Ferreira, a 5 de Agosto, enquanto o segundo jogo, fora, está agendado para 12 de Agosto.

Caso consiga ultrapassar o vencedor do encontro entre Larne e Aarhus, que ainda estão a disputar a segunda pré-eliminatória, o Paços de Ferreira terá ainda o play-off pela frente, antes da fase de grupos da nova prova da UEFA.

Os “castores”, que terminaram em quinto lugar na temporada 2020/2021 da I Liga e garantiram o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, terão a companhia do Santa Clara, que estará a disputar as segundas pré-eliminatórias diante dos macedónios do Shkupi, a 22 e 29 de Julho.

O Santa Clara também já sabe que, caso consiga ultrapassar a segunda pré-eliminatória, vai defrontar os eslovenos do Olimpija Ljubljana ou o clube maltês Birkirkara na terceira pré-eliminatória.

O clube da “capital do móvel” vai marcar presença em competições europeias pela quarta vez, depois de se ter estreado em 2007/08, ainda na Taça UEFA, em 2009/10, na Liga Europa, e 2013/14, nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e, posteriormente, na fase de grupos da Liga Europa.