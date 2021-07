Feirense ilibado em caso de viciação de apostas e de manipulação de resultados

A SAD do Feirense anunciou nesta segunda-feira que foi ilibada, tal como o antigo presidente Kunle Soname, num processo de viciação de apostas e de manipulação de resultados, instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois de uma notícia do PÚBLICO.

Em comunicado, a administração da SAD recorda que Kunle Soname foi acusado de incompatibilidade de funções, “numa situação típica de erro”, na altura da inserção da informação na plataforma de transparência da FPF, desejando que “a absolvição mereça o mesmo destaque mediático que a acusação infundada teve em Outubro último”.

“Detectado o lapso, esta sociedade teve a iniciativa de o corrigir, de imediato, alterando o presidente do seu Conselho de Administração, e não ficando a aguardar as instruções da Federação Portuguesa de Futebol”, lê-se no comunicado que, desta forma, confirma a notícia do PÚBLICO.

A SAD do Feirense considera que, “desde o primeiro dia, estas suspeitas eram descabidas e infundadas, mas, naturalmente, levantaram-se dúvidas nos associados, simpatizantes e patrocinadores, tendo esta sociedade saído lesada desta situação”. “A verdade veio, agora, ao de cima”, assinalou.

O comunicado esclarece ainda que o Conselho de Disciplina da FPF deu como provado que “Tiago Calisto é representante do accionista Tavistock ainda antes da aquisição da SAD e acompanha o investimento na CD Feirense SAD”.

“A Comissão de Instrução disse ainda, de forma clara, que este serviço de consultoria é compatível com a actividade de agente”, refere o documento.