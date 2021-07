Segunda, na TV: o regresso de Os Goldberg, documentários e aventuras com dinossauros

CINEMA

XXX - Missão Radical

Hollywood, 21h30

Xander “XXX” Cage (Vin Diesel) é conhecido pela sua perícia em desportos radicais e pela forma como desafia a morte. Convencido que XXX pode ter sucesso onde os espiões convencionais falharam, Gibbons (Samuel L. Jackson), um agente da NSA, recruta XXX, evitando assim que este seja preso. XXX terá de infiltrar-se numa rede de crime organizado russa. O destino do mundo fica desta forma nas mãos de um novo género de agentes secretos, muito pouco ortodoxos.

Agarrem Essa Loira

TVCine Edition, 22h

O especial Clássicos Sophia Loren continua a comemorar os quase 90 anos da carreira da actriz italiana. Neste filme, realizado por George Cukor, viajamos até aos finais do séc. XIX, onde conhecemos um grupo itinerante que põe as cidades por onde passa em polvorosa, não apenas com as peças e diversões que apresenta, mas sobretudo pelas confusões que arranja. Com Sophia Loren, Anthony Quinn, Steve Forrest, Eileen Heckart e Margaret O'Brien.

Sol Cortante

RTP2, 22h51

Gabriel e Iris (Clément Roussier e Ana Girardot) regressam à casa de família dele, no interior de Portugal, para passar as férias de Verão com Emma e Zoe (Océane e Margaux Le Caoussin), as suas gémeas de seis anos. Depois de vários anos de ausência, os quatro aproveitam a calma e mansidão dos dias para recriar laços. Até que, incapaz de lidar com as memórias do passado, o casal vê toda a sua felicidade ensombrada e a harmonia destruída. Com realização e texto das francesas Clara e Laura Laperrousaz (já antes responsáveis por Rodéo), um drama bucólico que conta com fotografia do português Vasco Viana e com a produção da Alfama Films, do também português Paulo Branco.

SÉRIE

Os Goldberg

Fox Comedy, 21h

Estreia da oitava temporada desta série, com episódios de segunda a sexta, sobre uma família disfuncional e divertida, que começa a sua história nos anos 80. Neste novo capítulo, os pais Beverly (Wendi McLendon-Covey) e Murray (Jeff Garlin) terão de lidar com o facto de quase todos os filhos terem saído de casa.

DOCUMENTÁRIOS

A Grande Onda da Nazaré

HBO, streaming

Estreia de uma série documental em seis partes que se centra numa década da vida do pioneiro do surf Garrett McNamara que ajudou a transformar a Nazaré portuguesa, uma vila piscatória, num destino para surfistas de todo o mundo, em busca de ondas de 30 metros.

O Hotel Balmoral

RTP2, 20h44

Estreia de uma nova série documental que permite uma visita inusitada e privilegiada a um dos hotéis de luxo mais icónicos da Escócia — onde a suíte mais exclusiva custa mais de 8000 euros por noite. Nestes quatro episódios, este hotel e a sua equipa abrem as portas para revelar os bastidores de uma remodelação multimilionária. Filmada ao longo de um ano, a série mostra-nos o trabalho de pessoas como o gerente Rob, o apreciador de chá Omar, o especialista em uísque Cameron ou a heroína doméstica Vicky.

A Herança de Aristides

RTP1, 22h07

Documentário que aborda o legado deixado por Aristides de Sousa Mendes que, em Junho de 1940, em Bordéus, salvou dezenas de milhares de judeus e não judeus com a emissão de vistos para Portugal. Tantas décadas depois, este documentário junta os filhos e netos das pessoas que foram salvas pelo cônsul português das garras do regime nazi alemão, e os descendentes de Aristides.

INFANTIL

De Férias… em Mewni!

Disney Channel, 9h50

Desta segunda à próxima sexta, vamos estar De Férias...em Mewni!, com Star Contra as Forças do Mal e uma série de episódios divertidos que envolvem varinhas mágicas saltos de dimensão em dimensão ou um teste de matemática.

Giganotosaurus

Disney Junior, 15h45

A segunda temporada de Gigantosaurus, onde quatro jovens investigam os mistérios que rodeiam o mais feroz de todos os dinossauros. Nos novos episódios, Mazu, Tiny, Bill e Rocky continuam a explorar um mundo pré-histórico de aventuras com Giganto, o seu amigo selvagem. E este mundo pré-histórico inclui a queda de um meteorito e a expulsão da Cretácea, numa série de desastres ecológicos que farão estes amigos suar as suas estopinhas.