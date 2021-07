A actriz de Transe ou Tabu apresenta a sua segunda realização no Curtas, adaptando um dos monólogos do projecto de Nuno M. Cardoso Cassandra

“As coisas andam assim no ar,” diz Ana Moreira (Lisboa, 1980) quando lhe dizemos que Cassandra Bitter Tongue, a curta-metragem que apresentou esta semana no Curtas Vila do Conde, parece cair no momento certo em que se discute feminismo, misoginia, machismo, conservadorismo…