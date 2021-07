O dia em que o plano de vacinação sofreu mais um “rombo”

O “briefing” diário arranca, excepcionalmente, com um grande atraso. São 10h45 de quinta-feira, 15 de Julho. Com a cabeça entre as mãos, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo prepara-se para um dia particularmente atribulado. Na véspera, ao fim da noite, caíra que nem uma bomba a notícia de que o lote XE393 da vacina da Janssen fora suspenso, por precaução, enquanto o Infarmed investigava as causas dos desmaios de duas dezenas de jovens no centro de vacinação de Mafra. “Sofremos um rombo no plano”, lamenta o coordenador do grupo de trabalho (task force) responsável pelo plano da vacinação contra a covid-19, semblante carregado, percorrendo com o olhar a equipa, uma quinzena de militares que enche a “sala de operações” instalada no edifício do Comando Conjunto para as Operações Militares, junto à NCI, a Agência de Comunicações e Informações da NATO, em Oeiras.