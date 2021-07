Quando voltarão os portugueses à “vida normal”? Talvez em Setembro ou já em Agosto

Nem testes à entrada de restaurantes, nem recolher obrigatório. Em Setembro, ou até mesmo ainda em Agosto, os portugueses estarão com uma vida muito mais próxima do “normal”. De acordo com as previsões dos especialistas, a curva dos contágios, dos internamentos e dos óbitos vai começar a descer já no início do próximo mês, tornando despiciendas muitas das restrições em vigor. A seguir, porém, o eventual surgimento de novas variantes e as respectivas incógnitas quanto à manutenção da eficácia das vacinas “tornarão o controlo das fronteiras absolutamente crucial” durante o próximo Outono/Inverno, segundo Henrique Oliveira, matemático e professor do Instituto Superior Técnico.