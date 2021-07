Vacinação em Gondomar tem sempre semáforo verde. “Isto é um processo muito dinâmico”

A enfermeira Maribel Fernandes, 55 anos, chega apressada, pedindo desculpa pelo atraso, indicando que podemos seguir já em frente, fazendo o percurso repetido diariamente por todos os que vão ao centro de vacinação instalado no Pavilhão Multiusos de Gondomar, que ela coordena. Muita coisa mudou desde que o centro abriu a 2 de Fevereiro, o primeiro do país a fazê-lo. “Isto é um processo muito dinâmico”, repete. E se há dia em que é possível perceber isso é esta quinta-feira, quando foi temporariamente suspensa a modalidade “casa aberta”, por causa de dúvidas relacionadas com um lote de vacinas da Janssen.