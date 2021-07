Centenas protestam em Lisboa e no Porto contra certificado digital e outras imposições

Os manifestantes, muitos sem máscara, erguiam cartazes com frases onde se lia “não à ditadura sanitária” e “liberdade”.

Mais de seis centenas de pessoas manifestaram-se este domingo no Porto e em Lisboa contra o certificado digital covid-19 e outras medidas impostas pelo Governo para combater a pandemia.

No Porto, os manifestantes concentraram-se durante a tarde, na praça de Leões, junto à Reitoria universitária, descendo até à praça Almeida Garrett, frente à Câmara Municipal, num percurso de cerca de um quilómetro. Erguiam cartazes com frases como “não à ditadura sanitária” “apartheid sanitário não” e “liberdade”.

Foto Manuel Fernando Araújo/Lusa

Em Lisboa, os participantes marcharam do Terreiro do Paço à Assembleia da República. “Não somos gado” e “no meu corpo ninguém me toca” foram alguns dos gritos de ordem.

Ambos os grupos foram mobilizados sobretudo nas redes sociais pelo movimento Acorda Portugal,

“Esta história do certificado digital apenas tem como propósito estabelecer uma ditadura e nós opomo-nos a isso. Nós prezamos os direitos humanos. Nós somos humanos. Nós não somos gado”, afirmou à agência Lusa o organizador e porta-voz do movimento Acorda Portugal, Daniel Leal.

O Acorda Portugal diz-se um grupo de cidadãos “sem qualquer ligação a partidos políticos” e reclama ter juntado, em apenas dois dias, 10 mil pessoas num grupo de redes sociais”. “Saímos à rua para defender a nossa liberdade, e contestar a medida do certificado digital covid-19 assim como as medidas que constantemente têm vindo a atropelar a nossa Constituição”, lia-se na convocatória dos protestos.

O Governo declarou na quinta-feira 90 concelhos em risco elevado ou muito elevado de incidência de covid-19, ficando sujeitos a medidas mais restritivas, inclusive dever de recolhimento entre as 23h00 e as 05h00.

Entre as regras para os concelhos de risco muito elevado, às sextas-feiras a partir das 19h00 e aos sábados, domingos e feriados durante todo o horário de funcionamento o acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo.

Editado 18h20: Acrescentada informação sobre a manifestação em Lisboa