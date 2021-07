Agricultores já podem reportar prejuízos do incêndio de Monchique e Portimão

Os agricultores que sofreram prejuízos no âmbito do incêndio que atingiu no sábado os concelhos de Monchique e de Portimão já podem reportá-los à Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), anunciou este domingo o Governo.

De acordo com uma nota do Ministério da Agricultura, a DRAP Algarve “fará o levantamento exaustivo das perdas, de modo a avaliar-se a possibilidade de accionar eventuais apoios”.

Para tal, os agricultores afectados podem já reportar os prejuízos através da página de Internet da DRAP Algarve, ou, em alternativa, podem fazê-lo nas instalações da entidade, a partir de segunda-feira.

O incêndio que deflagrou este sábado em Monchique, no distrito de Faro, foi dado como dominado às 7h15, mantendo-se ainda 451 operacionais no terreno, 155 veículos e oito máquinas de arrasto. Mas o presidente da Câmara de Monchique, Rui André, pede cuidado.

“As próximas horas vão ser muito críticas, vamos ter de estar muito atentos a possíveis reacendimentos e, por isso, vai manter-se todo o dispositivo no terreno de forma a não termos surpresas. Vão também manter-se os meios aéreos, que vão começar a operar a partir de agora. Vamos esperar que se possa fazer um bom rescaldo”, disse à TSF Rui André.

Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro confirma à Lusa que foram iniciadas as operações de rescaldo e consolidação e que, devido às condições meteorológicas, os meios aéreos vão continuar de prevenção.

No balanço efectuado pelas 7h30, a mesma fonte adiantou que durante a noite não foi necessário proceder a quaisquer evacuações ou cortes de estradas, depois de durante a tarde de sábado terem sido retiradas 30 pessoas das suas habitações (incluindo os utentes de um lar não licenciado).