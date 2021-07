À procura de finais felizes?

Protecção solar e hidratação. Dois ingredientes que a health coach Ana Rita Faria, a dermatologista Leonor Girão e a especialista em medicina geral e familiar Mafalda Brito Salvador concordaram, numa Conversa Ímpar, comporem a receita para um Verão sem problemas – não esquecendo que a covid-19 não tira férias e que o equilíbrio deverá ser sempre a nota dominante.

E quando isso falha e acabamos o dia com um escaldão? Reunimos a informação de como identificar o tipo de eritema solar que se exibe, como tratar cada um deles e, claro, como prevenir que volte a acontecer.

Outra hipótese pode passar por seguir os conselhos de Claudette Powell. A freira, de 55 anos, tornou-se um fenómeno no TikTok depois de partilhar o segredo da sua pele tão jovem: não apanha sol há mais de 20 anos…

Mas cuidar do corpo não passa apenas pelos cuidados com o sol. A alimentação tem aqui um papel fundamental. E, para que não se tenha de sacrificar o prazer de petiscar, há duas marcas de snacks saudáveis a conhecer: a Urban Foods e a Fruut.

Seja como for, se a ideia é manter corpo são, o truque, explicou a nutricionista Sandra Ribeiro, autora do livro Leve para Sempre, ao podcast Vitamina P, é simplificar (e até aproveitar muitas dicas do tempo dos nossos avós). O primeiro passo para uma alimentação saudável? “Destralhar”, afirma a especialista.

Por outro lado, fugir das bebidas alcoólicas pode ser uma boa ideia nestes dias de maior calor, até porque aquelas promovem a desidratação. Mas se não apetece nada prescindir de um espumante borbulhante ou de um encorpado vinho, a solução pode estar na The Other Bottle, uma loja que aposta em bebidas sem álcool: há 48 à escolha, incluindo botânicos e aperol. Afinal, garantem as fundadoras, não beber álcool está na moda.

O que tem de parar de ser uma tendência é o comportamento de ódio a que se assiste nas redes sociais, como aquele que inundou a internet após a derrota de Inglaterra frente à Itália, na final do Euro 2020. E os comentários racistas dirigidos a Bukayo Saka, Jadon Sancho e Marcus Rashford, os três jogadores que, apesar das carreiras, falharam os penáltis, poderão ter sido a gota de água. O primeiro-ministro Boris Johnson descreveu os insultos de “hediondos” e as autoridades anunciaram que vão investigar o que descreveram como um abuso “totalmente inaceitável”.

Já William, o príncipe que é segundo na linha de sucessão ao trono, declarou-se “enojado” com os comentários racistas contra os jogadores ingleses.

Ainda assim, parte dos media preferiram concentrar-se na forma William, Kate e o filho mais velho de ambos, George, interagiram durante o jogo, revelando cumplicidade e afecto.

George, que faz oito anos a 22 deste mês, mostrou, aliás, ser um fervoroso entusiasta de futebol ao longo de toda a partida, tão depressa festejando o golo da Inglaterra, saltando para os braços da mãe, como procurando consolo junto do pai, no fim de sofridos 120 minutos e já depois de a derrota ter sido selada por um penálti apontado por Bukayo Saka, de 19 anos, e defendido pelo gigante Gianluigi Donnarumma, entretanto eleito o melhor jogador do Euro 2020 — o primeiro guarda-redes a consegui-lo.

A empatia revelada pelo pequeno príncipe George pode, no entanto, não ser fácil de exibir por muita gente. Contudo, garantem os especialistas, há formas de trabalhar esta competência socioemocional.

O primeiro passo poderá passar por olhar para a terceira idade com outros olhos e aprender com os mais velhos, contribuindo para um envelhecimento activo dos que nos rodeiam, apostando na inclusão tecnológica, no potenciar das capacidades e em promover um fim de vida digno com saúde. Para esta receita funcionar, porém, “todos temos a obrigação de participar”.

Talvez tenha sido isso que aconteceu com Leonid Stanislavskyi, um ucraniano de 97 anos que detém o recorde de o jogador de ténis mais velho do mundo. Mas o tenista amador, que se está a preparar para o Campeonato Mundial de Super Seniores de 2021, que se realiza em Outubro em Maiorca,​ diz que o segredo da sua longevidade é uma mistura de bons genes e fazer desporto de forma regular.

Uma história que vale a pena conhecer é a de um pai que nunca deixou de procurar o filho, raptado aos 2 anos, e que, 24 anos depois, encontrou-o. Xinzhen foi levado por uma mulher, em 1997, quando brincava na rua, junto à sua casa. Sem nunca desistir, o pai percorreu cerca de meio milhão de quilómetros de motocicleta, numa odisseia que chegou a ser retratada no cinema, em Shi Gu, de Peng Sanyuan​, estreado em 2015 e distinguido com vários prémios em festivais de cinema na China.

Fica a imagem, divulgada pela Reuters, que prova que também há finais felizes.

Boa semana!

