“Mutti, precisamos de milhões de euros de ajuda imediatamente!”

A chanceler alemã esteve na pequena localidade turística de Schuld, no vale do Ahr, que foi arrasada pelas cheias. A visita sensibilizou os moradores e voluntários envolvidos nas operações de limpeza, mas não apagou as críticas: “Isto foi um falhanço do Estado a todos os níveis”.

Foi uma vila virada do avesso, como se uma bomba tivesse explodido dentro da terra, rebentando os edifícios a partir das fundações e deixando intactos os telhados, que a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, encontrou este domingo, numa visita de pouco menos de uma hora a Schuld. Mas bastava um minuto para perceber o impacto da Flutkatatrophe, as cheias catastróficas da última semana, nesta localidade com 660 habitantes. “Não há quase nada aqui que se possa salvar, é uma perda total”, resume Michael, que está há três dias a retirar lixo e lama do interior do café, restaurante e hospedaria Landgasthaus, um edifício de três pisos construído em 1880 no típico estilo enxaimel alemão Fachwerk.