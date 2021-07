Líder dos taliban defende solução política para resolver crise do Afeganistão

O líder dos insurgentes recusa a presença estrageira para resolver “os problemas do país”, numa altura em que decorrem no Qatar conversações entre representantes do Governo afegão e dos taliban.

O líder dos taliban, Haibatullah Akhundzada, afirmou este domingo ser “vigorosamente a favor” de uma solução política para o conflito no Afeganistão, numa mensagem transmitida a propósito da festividade do Eid al Adha. O anúncio foi feito no mesmo fim-de-semana em que representantes do Governo afegão e do grupo fundamentalista islâmico se reuniram para uma nova ronda de conversações sobre o futuro do país.

“Somos vigorosamente a favor de uma solução política para [resolver] os problemas do país”, disse Akhundzada, segundo o canal afegão Tolo News. “Continuaamos a apelar que, ao invés de depender de estrangeiros, resolvamos os nossos problemas entre nós e resgatemos a nossa pátria da crise que está a atravessar”, continuou.

“O Afeganistão não permitirá que ninguém utilize o seu território para ameaçar a segurança de nenhum outro país. E também apelamos a todos os países para não interferirem nos nossos assuntos internos”, enfatizou.

O líder do grupo fundamentalista islâmico acrescentou que o grupo vai aproveitar qualquer oportunidade que, segundo o líder, possa conduzir ao estabelecimento de um sistema islâmico no país, em paz e segurança.

Em matérias de política externa, assegurou Akhundzada , os taliban procuram “boas e sólidas relações diplomáticas, económicas e políticas num cenário de interacções recíprocas e com acordos mútuos com todos os países do mundo, incluindo os EUA, após a retirada de todas as forças estrangeiras”.

Esta questão é um dos pontos abordados nas conversações deste fim-de-semana na capital do Qatar, Doha, entre o Governo afegão e os taliban, enquanto se vive uma situação crítica no país. Os insurgentes têm feito grandes avanços territoriais durante os últimos dias: estima-se que o grupo controle cerca de metade dos quase 400 distritos – incluindo capitais de distritos – e importantes postos fronteiriços.

As conversações contam com a presença do líder do Alto Conselho para a Reconciliação Nacional, Abdullah Abdullah, e a delegação taliban é representada pelo líder adjunto do grupo, o mullah Adbul Ghani Baradar.

O Governo espera que nestas conversações se decida uma resolução que englobe a maioria das “questões fundamentais” que separam as duas partes, como a redacção de uma nova Constituição, a declaração de um cessar-fogo e a futura participação política dos taliban.

“ No primeiro dia de conversações, o ambiente tem sido descrito como receptivo e tudo foi discutido na mesa das negociações”, avançou a Al-Jazeera . Por outro lado, ambos os lados têm-se mostrado inflexíveis em vários pontos, mas “só no final poderão avaliar-se os resultados concretos”, acrescentou o canal de notícias sediado em Doha .