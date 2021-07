Incêndio em Monchique dominado esta manhã, depois de evacuadas casas e um lar de idosos

No balanço efectuado pelas 7h30 o incêndio foi dado como dominado e foram iniciadas as operações de rescaldo e consolidação. Os meios aéreos vão continuar de prevenção.

O incêndio que deflagrou este sábado em Monchique, no distrito de Faro, foi dado como dominado às 7h15, mantendo-se ainda 451 operacionais no terreno, 155 veículos e oito máquinas de arrasto.

Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à Lusa que foram iniciadas as operações de rescaldo e consolidação e que, devido às condições meteorológicas, os meios aéreos vão continuar de prevenção.

No balanço efectuado pelas 7h30, a mesma fonte adiantou que durante a noite não foi necessário proceder a quaisquer evacuações ou cortes de estradas, depois de durante a tarde de sábado terem sido retiradas 30 pessoas das suas habitações (incluindo os utentes de um lar não licenciado).

O incêndio começou na zona do Tojeiro, freguesia de Marmelete, concelho de Monchique, com o alerta a ser dado cerca das 13h30 de sábado. Devido ao vento, o fogo passou para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande, durante a tarde de sábado.

Às 19h45, havia duas frentes activas: uma frente mais direccionada para a Serra de Monchique, que não colocava em risco habitações, e outra frente, a Sul-Este, que se desenvolvia para áreas mais populadas e poderia levar a operações de evacuação como medida preventiva. Mais de 300 bombeiros combatiam o incêndio.

As autoridades afirmaram que queriam aproveitar a madrugada como janela de oportunidade para dominar as chamas, afirmou Richard Marques, comandante operacional municipal do Município de Portimão, numa conferência de imprensa ao final da tarde deste sábado. Na altura, havia cinco grupos de reforço dos distritos de “Lisboa, Setúbal, Beja, Évora e Santarém” em trânsito num total de “150 operacionais”.

O comande sublinhou que seriam tomadas todas as “medidas necessárias para proteger a população”, particularmente em Arão, Alcalar e Vidigal Velho que eram descritas como “áreas de maior preocupação.” Segundo Richard Marques, 30 pessoas foram deslocadas, por precaução, para o Portimão Arena que se transformou numa zona de apoio às pessoas que tiveram de ser retiradas das suas habitações devido às chamas. Estavam 12 idosos de um lar não licenciado na localidade de Pereira, Mexilhoeira Grande, entre as pessoas evacuadas.