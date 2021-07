O resgate de Noah e a oportunidade de aprender com ele

As boas práticas que observámos no caso do pequeno Noah através do envolvimento, a colaboração e o cuidado de toda a comunidade local, voluntários, amigos, vizinhos, Proteção Civil, bombeiros, câmara municipal, junta de freguesia e autoridades policiais foram essenciais para o êxito da complicada situação. O efeito deste envolvimento deveria ser replicado noutras situações de outras crianças e adolescentes, que precisam do apoio da comunidade envolvente.