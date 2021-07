Greve na Groundforce levou ao cancelamento de 650 voos em dois dias

Confederação do Turismo pede ao Governo para evitar novas greves e recorrer, de for preciso, a requisição civil

O segundo dia da greve dos trabalhadores da empresa de handling Groundforce levou ao cancelamento de 321 dos 515 voos que estavam previstos para domingo só para o aeroporto de Lisboa. As informações foram dadas pela empresa que gere os aeroportos nacionais, a ANA, à agência Lusa, e acrescenta que no aeroporto do Porto foram cancelados 37 voos, no aeroporto de Faro foram canceladas sete ligações aéreas e, na Madeira e no Porto Santo, a greve levou ao cancelamento de seis voos em cada um dos aeroportos. Não há notícias, segundo a ANA, de cancelamentos nos aeroportos dos Açores.

Os números não batem certo com aqueles que foram comunicados pela própria Groundforce, no momento do balanço dos voos cancelados até às 18h30 de domingo: 309 voos em Lisboa, 44 no Porto, 8 em Faro, 12 no Funchal e 10 no Porto Santo. Os números de adesão à greve comunicados pela Groundforce apontam para os 81,2% de trabalhadores que aderiram à paralisação em Lisboa, 48,7% no Porto, 25,7% no Funchal e 9,8% em Faro.

De acordo com a empresa que está a enfrentar a greve dos seus funcionários, o total dos dois dias de paralisação levou ao cancelamento, entre partidas e chegadas, de 650 voos dos 1049 voos previstos.

Divergências de números à parte, é inegável que o impacto da greve foi muito elevado. E o presidente da Confederação de Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, defendeu mesmo que o Governo deve avançar para uma requisição civil se não se conseguir evitar que haja nova greve, convocada agora por outras estruturas sindicais, para os dias 31 de Julho, 1 e 2 de Agosto.

“O direito à greve está constitucionalmente previsto, mas isso não pode prejudicar milhares e milhares de pessoas e prejudicar como está a prejudicar a imagem do país. Sou apologista de qualquer medida que evite que se venha a repetir algo que já vai dar uma imagem muito negativa de Portugal. Se necessário for uma requisição civil, que seja feita”, defende Francisco Calheiros, em declarações à rádio TSF.

Também a Groundforce considera fundamental que “se chegue rapidamente a um acordo que viabilize o pagamento do que é devido aos trabalhadores”. E no comunicado onde fez o balanço dos dois dias de greve, a empresa pede à TAP e aos sindicatos “que retomem o diálogo nos próximos dias, evitando que a situação vivida este fim-de-semana nos aeroportos nacionais se repita no final do mês”.

A greve deste fim de semana foi convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), como protesto pela “situação de instabilidade insustentável, no que concerne ao pagamento pontual dos salários e outras componentes pecuniárias” que os trabalhadores da Groundforce enfrentam desde Fevereiro de 2021. Está também em curso, desde o dia 15 de Julho, uma greve às horas extraordinárias que se prolonga até às 24h00 do dia 31 de Outubro de 2021.

A TAP acaba por ser a companhia aérea mais prejudicada por esta greve, uma vez que é a Groundforce quem lhe faz os serviços de assistência em terra. A TAP é accionista desta empresa, e também uma das suas principais clientes. E actualmente há divergências entre ambas as empresas no que se refere a serviços facturados e prestados. Segundo a ANA, as companhias aéreas que utilizam o terminal 2 do aeroporto de Lisboa – isto é, as companhias “low cost” – e as que operam com outra empresa de assistência em escala, que não a Groundforce, conseguiram manter a sua operação regularizada.

A Groundforce é detida em 50,1% pela Pasogal, e em 49,9% pelo grupo TAP, que, em 2020, passou a ser detido em 72,5% pelo Estado. A “guerra entre accionistas” que opõe a Pasogal e a TAP, passou a ser, de acordo com André Teives, presidente do STAH, uma “guerra pessoal” entre o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o dono da Pasogal, Alfredo Casimiro.

Em jeito de comentário ao apelo deixado na TSF para que o Governo avance para uma requisição civil, André Teives disse que o ministro “devia deixar de lado as guerras pessoais”, e “resolver os problemas dos trabalhadores”. “Estamos a falar de cerca de cinco milhões de euros. O que é isso, face aos prejuízos sofridos este fim-de-semana?”, questionava Teives aos microfones da TSF.

O PÚBLICO contactou o Ministério das Infra-estruturas mas o Governo entendeu não fazer comentários.