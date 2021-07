Spartak Moscovo, de Rui Vitória, pode ser adversário do Benfica

Clube da Luz parte para o sorteio a saber que não vai medir forças com os ucranianos do Shakhtar Donestk, nem com os franceses do Mónaco.

É já esta segunda-feira que o Benfica, terceiro classificado na I Liga na temporada 2020/2021, fica a conhecer qual a equipa que pode encontrar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2021/2022. O sorteio acontece às 11h, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

No sorteio vão estar envolvidas sete equipas que entram na competição na terceira pré-eliminatória, com mais 13 provenientes da segunda pré-eliminatória, sendo que esta última ainda vai ser disputada.

A terceira pré-eliminatória da Champions não deixa boas memórias aos “encarnados”. O Benfica quer redimir-se do trajecto realizado na época passada, quando foi derrotado pelos gregos do PAOK, por 2-1, numa eliminatória que foi disputada apenas a uma mão devido à pandemia de covid-19, mas que lhe valeu a descida para a fase de grupos da Liga Europa. Este ano, esta fase a eliminar volta a ser disputada a duas mãos.

Para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, onde já se encontra o Sporting e o FC Porto, primeiro e segundo classificados da I Liga 2020/2021, respectivamente, o Benfica terá de ultrapassar a terceira pré-eliminatória e, posteriormente, o play-off, fase em que também será cabeça-de-série.

Caso consiga ultrapassar estas duas rondas eliminatórias, os “encarnados” chegam à fase de grupos, seguindo para o Pote 3 e evitando, desde logo, adversários como Ajax, Leipzig e Atalanta, que figuram no mesmo pote.

Spartak Moscovo, de Rui Vitória, no horizonte

Mas vamos aos cenários do Benfica para o sorteio desta segunda-feira. No caminho de qualificação dos não-campeões, os “encarnados” têm um coeficiente de 58.000 pontos - o segundo melhor - o que lhes permite partir como um dos cabeças-de-série para esta fase.

O Benfica parte para o sorteio já a saber que não vai medir forças com os ucranianos do Shakhtar Donestk, nem com os franceses do Mónaco, uma vez que estes também se apresentam como cabeças-de-série da eliminatória. Para além destes, a equipa da 2.ª circular sabe que também não vai encontrar pelo caminho os escoceses do Celtic ou os dinamarqueses do Midtjylland, equipas que ainda vão jogar a segunda pré-eliminatória, que vai ser apenas disputada de 20 a 28 de Julho.

Para já, há dois possíveis adversários confirmados: os belgas do Genk e os russos do Spartak Moscovo, clube orientado pelo ex-treinador dos benfiquistas Rui Vitória. Estas duas equipas já estão qualificadas para a terceira pré-eliminatória no lado dos não-cabeças de série.

A estas duas formações vão ainda juntar-se outras duas: PSV (Países Baixos) ou Galatasaray (Turquia), e Rapid Viena (Áustria) ou Sparta Praga (República Checa).

Os encontros da terceira pré-eliminatória estão marcados para os dias 3/4 e 10 de Agosto. Os vencedores seguem para o play-off da Liga dos Campeões, que tem sorteio agendado para o dia 2 de Agosto.