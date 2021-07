Paços de Ferreira conhece adversário na nova Liga Conferência

A próxima segunda-feira é dia de sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Champions, mas as atenções também vão estar centradas no sorteio da 3.ª pré-eliminatória da mais recente competição da UEFA: a Liga Conferência, uma prova que arrancou apenas na presente temporada.

Depois da extinção da Taça Intertoto em 2009 - tendo sido curiosamente uma equipa portuguesa a vencer esta última edição, o SC Braga, com Jorge Jesus no comando técnico - há muito que a UEFA procurava a criação de uma terceira prova europeia. A Liga Conferência foi aprovada pela primeira vez em Dezembro de 2018, pelo Comité Executivo da UEFA.

Paços de Ferreira e Santa Clara vão ser as primeiras equipas portuguesas a tentar a passagem à fase de grupos da nova competição. A equipa da “capital do móvel”, que terminou a passada temporada da I Liga no 5.º lugar, vai disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa. Já os açorianos, sextos classificados no campeonato português, entram a competir já na segunda ronda a eliminar, defrontando os macedónios do Shkupi, a 22 e 29 de Julho.

Já o Paços de Ferreira vai conhecer no sorteio desta segunda-feira qual o adversário que vai ter pela frente nos dias 5 e 12 de Agosto.

O que é e como funciona a Liga Conferência?

A Liga Conferência será a terceira competição de clubes da UEFA e vai decorrer em paralelo com a Liga dos Campeões e com a Liga Europa. De acordo com o site da UEFA, prevê-se que a prova esteja activa entre pelo menos 2021 e 2024.

É o ranking dos campeonatos da UEFA que vai determinar quem marca presença nas pré-eliminatórias. A prova vai contar com quatro rondas a eliminar (1.ª, 2.ª e 3ª pré-eliminatórias e play-off), até se chegar à fase de grupos. Desta forma, as 32 equipas que estarão nesta fase vão ser os dez clubes eliminados no play-off da Liga Europa mais os 22 clubes que venceram o play-off da Liga Conferência.

As 32 equipas vão ser divididas em oito grupos de quatro, seguidos pela fase a eliminar com oitavos-de-final, quartos-de-final, meias-finais e final. Os vencedores de cada grupo seguem para os “oitavos”. As oito formações que terminaram em segundo lugar dos grupos vão ainda disputar uma ronda eliminatória com os clubes que acabem no terceiro lugar da fase de grupos da Liga Europa.

E o prémio para a equipa vencedora da nova competição é, no mínimo, apetecível: um lugar na fase de grupos da Liga Europa na época seguinte.

Segundo o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, a Liga Conferência Europa vai “tornar as competições de clubes da UEFA mais inclusivas do que nunca. Haverá mais jogos para mais clubes, com mais federações representadas nas fases de grupos”, disse em declarações ao site do organismo.

The Europa Conference League 1st Qualifying Round Lowdown ??



The 3rd Qualifying Draw is this Monday so stay tuned for the results of that in the coming days ????#UECL #EuropaConferenceLeaguehttps://t.co/yFP1CnUTYs — UEFA Europa Conference League (@EuropaConLeague) July 16, 2021

Ainda que criação da Liga Conferência não tenha qualquer impacto na Liga dos Campeões, o mesmo não acontece com a Liga Europa que verá a fase de grupos ser reduzida de 48 para 32 equipas - oito grupos de quatro.

Os jogos da nova competição vão acontecer às quintas-feiras e a final está marcada para 25 de Maio de 2022, em Tirana, na Albânia.