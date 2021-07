Milwaukee Bucks vencem em Phoenix e ficam a um triunfo do título

Os Milwaukee Bucks colocaram-se no sábado a um triunfo do segundo título da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) profissional, ao vencerem no terreno dos Phoenix Suns por 123-119, no quinto jogo da final, que passaram a liderar por 3-2.

Campeões em 1971 e “vice” em 1974, os Bucks, que ao intervalo já venciam por 64-61, conseguiram o primeiro triunfo fora, depois de quatro caseiros, dos Suns, “vices” em 1976 e 1993, por 118-105 e 118-108 e do conjunto de Milwaukee por 120-100 e 109-103.

A final da NBA, disputada à melhor de sete jogos, prossegue na terça-feira, em Milwaukee. Se os Suns vencerem, serão os anfitriões do sétimo embate, a “negra”, na quinta-feira.