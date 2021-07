Collin Morikawa vence British Open na estreia

Dois anos depois de ter abandonado o estatuto amador para se tornar profissional, o norte-americano Collin Morikawa, de 24 anos, continua a fazer história. Ao vencer hoje o 149.º The Open Championship, ou British Open, tornou-se o primeiro jogador a vencer dois majors na sua estreia. Já o tinha feito em Setembro do ano passado, por ocasião do PGA Championship. É também o primeiro na era moderna do Grand Slam a ganhar duas vezes nas suas oito primeiras participações.

Para a quarta e última volta no campo do Royal St. George’s Golf Club, em Sandwich, Kent, Inglaterra, o top-3 não havia sofrido alterações em relação à terceira:o sul-africano Louis Oosthuizen – campeão em 2010 – na frente com a vantagem mínima sobre Morikawa e o norte-americano Jordan Spieth em terceiro. Ao fechar com 66 pancadas, 4 abaixo do par 70, Morikawa saiu vencedor com um total de 265 (-15), um recorde entre as ocasiões em que o The Open se jogou em Royal St.George’s.

Jordan Spieth também finalizou com 66 (-6), para ser vice-campeão com 267 (-13). Para Oosthuizen, este foi o segundo major consecutivo a partir no comando para a jornada decisiva. E se no Open dos EUA, em Junho, acabou no segundo lugar, desta vez foi terceiro, na sequência de um desapontante domingo com 71 (+1). Somou 269 (-11), tantas como o campeão do Open dos EUA, o espanhol Jon Rahm (66 a fechar).

Jon Rahm – que tal como na última semana na Escócia só se pode queixar do putting – recupera assim a liderança no ranking mundial, perdida na última semana para o norte-americano Dustin Johnson (67), que terminou no grupo dos oitavos, com 273 (-7).

Quanto a Morikawa – que jogou os últimos 31 buracos sem qualquer bogey – sobe de 4.º para 3.º mundial. “É de longe um dos melhores dias da minha vida”, disse.

O sul-africano Dylan Fritteli foi 5.º com 271 (-9), seguido do norte-americano Brooks Koepka e do canadiano Mackenzie Hughes, ambos com 272 (-8). O irlandês Shane Lowry fez uma digna defesa do título terminando nos 12.º, com 274 (-6). Foram 156 participantes iniciais.

